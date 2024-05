Bisikletlilerden farkındalık sürüşü

Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu, trafikte yaralanan ve hayatını kaybeden bisiklet sürücüleri için sessiz sürüş gerçekleştirdi. Düzce'de de bisikletli bir grup, trafikte var olduklarını göstermek için önce sessiz sürüş yaptı ardından 3 yıl önce bisikletiyle ara sokakta giderken otomobilin çarpması sonucu ölen vatandaşı hayatını kaybettiği yerde andı. Tekirdağ'da ise bisikletlere "Trafikte biz de varız," "Bisikletliler trafiğin bir parçası, trafikte sağ şerit yasal hakkımız", "Sadece araba senin yollar hepimizin", "Bisikletime çarparsan ölürüm" gibi yazılar asıldı.

Bursa Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu bisiklet sürücüleri trafikte var olduklarını göstermek amacıyla dünya genelinde ve Türkiye'de 36 ilde aynı anda "Sessiz Sürüş" etkinliği düzenledi. Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayan tur, şehir içinde devam etti.

Sürücüler sessiz sürüş esnasında dikkat çekmek amacıyla siyah giyinerek 20 kilometre hızın üstüne çıkmadı.

Trafikte yaralanan ve öldürülen bisiklet sürücülerini anmak için dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak sessiz sürdüklerini ifade eden Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu Başkanı İdris Yüce, "Sessiz Sürüş, halka açık yollarda bisiklet sürerken ölen bisikletçileri anmak ve yaralananlara destek olmak amacıyla her yıl yapılan uluslararası bir bisiklet turu. Bu sürüş bisikletlilerin yollarda, özellikle de trafikten kaynaklanan tehlikeler konusunda sürücülerin, halkın ve karar vericilerin farkındalığının artırılmasına yardımcı olmak amacıyla yapılıyor. İlk 'Sessiz Sürüş', 2003 yılında Dallas, Tekas'ta Chris Phelan tarafından düzenlendi. Birçok katılımcı bu deneyimi çok etkileyici buldu. Tek seferlik bir etkinlik olarak düşünülse de o günden bu yana her yıl tekrarlanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bisikletçiler bu harekete katıldı. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Antartika da dahil olmak üzere 7 kıtanın tamamında yaklaşık 400 noktada katılım sağlanarak her yıl büyüyor. 'Sessiz Sürüş' Mayıs ayının üçüncü çarşamba akşamı yapılıyor. Bu yıl da 15 Mayıs Çarşamba günü dünyanın birçok ülkesi ile eş zamanlı bir şekilde saat 19.00'da trafikte yaralanan ve öldürülen bisikletçi dostlarımızı anmak, haklarımız için farkındalık oluşturmak ve sürücülere yolu paylaşmaları gerektiğini anlatmak için toplandık" şeklinde konuştu.

DÜZCE'DE DE SESSİZ SÜRÜŞ

Düzce’de trafikte fark edilmek isteyen ve güvenli olarak bisiklet kullanmak isteyen bisikletliler ilginç eyleme imza attı. Anıtpark Meydanından başlayarak şehir içinde sessiz tur yapan Düzceli bisikletliler, 3 yıl önce Cedidiye Mahallesi’nde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özcan’ın öldüğü noktaya gitti.

Burada açıklaması yapan Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicü, "Bugünkü etkinliğimiz Dünyada meydana gelen bisiklet kazalarında hayatını kaybedenleri anıyoruz. Türkiye’de de 38 ilde bu etkinlik yapılıyor. Bugünde Cedidiye Mahallesi’nde 2021 yılında meydana 3 Haziran Dünya Bisikletçiler gününde burada trafik kazasında Yaşar Özcan amcamıza anmaya geldik. Rahmetli olan bir bisikletli var bizde burada rahmetli olabiliriz, ölmek istemiyoruz bunun için bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Biz bisikletliler de trafikte olduğumuzu herkese göstereceğiz. İnşallah bizi görürsünüz” dedi.

Açıklamanın ardından farkındalık oluşturmak için 2 bisikletli yola yattı. Yerdeki bisikletlilerin yanına pankartlarını ve bisikletlerini bırakan bisikletli grup, sürücülerin kendilerini de fark etmesini istedi.

BİSİKLETLİLER TEKİRDAĞ'DA PEDAL ÇEVİRDİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bir araya gelen bisikletçiler, bisiklet farkındalığını arttırmak, bisiklet kazalarını ve bisikletli ölümlerini engellemek için farkındalık eylemi gerçekleştirdi. Bisikletleriyle toplanan vatandaşlar, bisikletlerinin önüne "Trafikte biz de varız. Bisikletliler trafiğin bir parçası, trafikte sağ şerit yasal hakkımız. Sadece araba senin yollar hepimizin, bisikletime çarparsan ölürüm" gibi yazılar astı. Bir araya gelen bisikletliler farkındalığı arttırmak için sahil alanda pedalları çevirerek sürüş yaptı. Sürüş boyunca Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de güvenliği sağladı.

Sessiz Sürüş Türkiye Sorumlusu Ertan Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "2003 yılında Amerika'da bir bisikletçi Teksas eyaletinde bisiklet sürerken, bir okul otobüsünün aynası feci şekilde kafasına çarpıyor ve ölüyor. Daha sonra arkadaşları her yıl Mayıs ayının ikinci Çarşamba'sında bir etkinlik düzenliyorlar. Bu etkinlik bir süre sonra diğer eyaletlere yayılıyor. Derken bütün dünyaya yayılıyor. Şu anda bu etkinlik 5 kıtada, 296 lokasyonda, Türkiye'de ise 40 lokasyonda bu etkinlik aynı gün ve aynı saatte gerçekleşiyor. Amacımız bisikletli ölümleri anmak, kazalarda bisikletçi hakları konusunda duyarlılığı sağlamak için bu etkinliği düzenliyoruz" dedi.