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Bisikletten düşen 8 yaşındaki Zeynep yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 12:04
  • Giriş: 16.03.2025 12:04
  • Güncelleme: 16.03.2025 12:04
Kaynak: DHA
Bisikletten düşen 8 yaşındaki Zeynep yaşamını yitirdi

Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen Zeynep Bozkuş (8), hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Pekmezli Mahallesi'nde dün bisiklet süren Zeynep Bozkuş, dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Bozkuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkuş'un cenazesi, otopsinin ardından Pekmezli Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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