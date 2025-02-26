Bisküvi gazoz mecburi öğün

EKONOMİ SERVİSİ

Enflasyon, yurttaşların market alışveriş alışkanlıklarını da etkiledi. IPSOS, 2024 yılına ilişkin Hızlı Tüketim Ürünleri raporuna göre markette en çok gıda harcaması yapıldı.

Rapora göre hanelerin hızlı tüketim ürünleri harcaması, bir önceki yıla göre yüzde 67 artış gösterdi. 14 bin haneden oluşan örneklemle yapılan araştırmaya göre haneler haftada yaklaşık 4, yılda ise 219 defa alışverişe gitti.

Bu bir önceki yıla göre 17 kez daha fazla alışverişe çıkmak anlamına geliyor. Her alışverişlerde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artışla ortalama 229 TL ödendi.

YÜZDE 83 GIDAYA HARCANDI

Yurttaşın alışveriş sepetinde birinci harcama kalemi 2024’te de gıda oldu. Marketlerde harcanan tutarın yüzde 83’ü, gıda alışverişine ayrıldı. Beslenme ihtiyacını, temizlik ve hijyen takip etti. Harcamaların yüzde 9’u diş macunu ve sabun gibi kişisel bakım ürünlerine, yüzde 8’i ise deterjan gibi ev bakım ürünlerine ayrıldı.

Gıda ve içecek kategorisinde en çok para harcanan alt ürünler, sırasıyla et ve et ürünleri, atıştırmalıklar ve içecekler oldu.

Harcama miktarları, hem enflasyon hem de alım miktarıyla beraber arttı. Gıda dışı kategorilerde en yüksek artış temizlik ürünlerinde, en düşük artış kâğıt ürünlerinde gerçekleşti.

ET SÜT SATIŞI AZALDI

Haneler, market alışverişinde en çok zincir indirim marketlerine yöneldi. Bir önceki yıla kıyasla indirim marketleri, ortalamanın üzerinde büyüyerek 2024’ü yaklaşık yüzde 36 pay ile kapattı.

IPSOS raporuna eklenen uzman yorumunda, "Hanelerin harcadığı tüm paranın üçte birinden fazlası indirim marketlerinin kasalarından geçiyor ve bu marketlerdeki alışveriş davranışları harcamaları şekillendirmede en büyük rolü oynuyor" ifadeleri yer aldı. Enflasyonun, sağlıklı ve dengeli beslenmeye olan etkisi raporda bir kez daha gözler önüne serildi. Gıdaya erişimde güçlük çeken yurttaş, yüksek kalorisiyle anlık tokluk hissi yaratan bisküvilere, gazlı içeceklere yöneldi. Bisküviler, çikolata kaplamalar, cipsler, gazlı içecekler ve meyve suları 2024’te daha fazla miktarda satın alındı.

Mutfağın olmazsa olmazı olarak tanımlanan çay, yoğurt, beyaz et, süt, bakliyat, makarna gibi temel gıda kategorilerinde miktarlarda azalış tespit edildi.