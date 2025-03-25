BİST'teki düşüşe BDDK'den yeni hamle: Bankalara hisse geri alımlarında esneklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

BDDK internet sitesinde yer alan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Kurulun 25 Mart 2025 tarihli toplantısında, 24 Mart 2025 tarih ve E-24049440- 045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonucunda, payları Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında işlem gören halka açık bankaların, 17 Mart 2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesine, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

BDDK'NİN BU KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

BDDK'nin bu kararı, bankaların Borsa İstanbul’dan geri aldıkları kendi hisselerini 2025 sonuna kadar çekirdek sermayeden düşmeden bilançolarında tutabilmelerine olanak tanıyor. Normalde bu tür hisse geri alımları bankaların sermaye yeterlilik oranlarını düşürebilirdi; ancak bu düzenlemeyle birlikte, bankalar sermaye rasyoları bozulmadan hisse fiyatlarını desteklemek veya piyasa güvenini artırmak amacıyla geri alım yapabilecek. Bu, bankalara finansal esneklik kazandıran ve piyasadaki olası dalgalanmalara karşı bir önlem niteliği taşıyor.