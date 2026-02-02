Bitcoin 10 ayın dibini gördü: Satış baskısı derinleşiyor

Kripto para piyasasında gözlenen keskin aşağı yönlü hareketler devam ederken, Bitcoin fiyatları bugünkü işlemlerde 10 ayın en düşük seviyesini gördü.

Bitcoin, hafta sonu yaşanan satış dalgasının ardından bu sabah Asya işlemlerinde yüzde 2,5’e kadar düşerek 10 ayın en düşük seviyesi olan 74.546 doları gördü.

Toparlanma çabasında hareket eden Bitcoin, 75 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. En popüler kripto para birimi, saat 09.54 itibarıyla yüzde 1,02 kayıpla 76 bin dolarda hareket ediyor.

Ocak ayında yaklaşık yüzde 11 değer kaybeden Bitcoin, böylece üst üste dördüncü ay düşüş yaşadı. Bu, 2018’deki krizin ardından görülen en uzun kayıp serisi oldu.

Son düşüş, geçen hafta sonu altının on yılı aşkın süredeki en sert gerilemesini yaşamasının ardından piyasalardaki genel dalgalanmanın ortasında geldi.