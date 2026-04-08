Bitcoin 3 haftanın en yüksek seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran’la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Ateşkes açıklamaları küresel piyasalara da yansıdı. Son haftalarda baskı altında olan piyasalarda iyimserlik artarken, kripto para piyasasında da toparlanma sinyalleri görüldü.

Bitcoin, kurumsal satış baskısının azalmasıyla birlikte son haftalarda dirençli bir seyir izlerken, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yatırımcı talebinde yeniden artış yaşandı.

NTV’nin aktardığına göre; Bitcoin, ABD ve İran arasında geçici ateşkes haberinin ardından risk iştahının artmasıyla Nisan ayı başlarında 72 bin doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.



