Bitcoin 60 bin dolara dayandı
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 5.75 değer kazandı ve 59 bin 440 dolar oldu.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 60 bin dolar seviyesine yaklaştı.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 5.75 değer kazandı.
Bugün TSİ 11.58 itibarıyla 59 bin 440 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı yüzde 14.90'a ulaştı.
REKOR SEVİYEDEN UZAKTA
Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 100'den fazla değer kazandı ancak Aralık 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta.
Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.
Bitcoin’in fiyatı Mayıs 2020’deki son yarılanma sürecinin ardından Aralık 2021’de rekor seviyeye ulaşmıştı.