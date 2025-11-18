Bitcoin, bu yılki kazançlarının hepsini sildi

ABD'de süregelen ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik azalan faiz indirimi tahminleri kripto varlıklara ilgiyi azaltırken bitcoin fiyatı 89 bin 300 dolara inerek yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ikinci kez göreve gelmesiyle yükseliş eğilimine giren kripto para piyasasında, son dönemde dalgalı bir seyir öne çıkarken küresel gelişmeleri takiben sert hareketler görüldü.

Yıla 93 bin 541 seviyesinden başlayan bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılılık esaslı tariflerinin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle nisan ayında 74 bin 500'e kadar gerilemişti. Tarifelerin yarattığı belirsizliklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecine girmesiyle bu seviyelerden yükselişe geçen bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199'a çıktı. Bu rekor seviyede piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoin'in yıllık kazancı yaklaşık yüzde 35’e yükselmişti.

ABD'de hükümetin kapanması ve enflasyonun hala yüksek seyretmesinin Fed'in faiz politikası üzerinde yarattığı baskılarla bu seviyeden düşüşe geçen bitcoin 89 bin 300 dolarla nisandan bu yana en düşük seviyesini görürken yıla başladığı seviyenin de altına geriledi. Böylece bitcoin bu yılki kazançlarını hepsini silmiş oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereum da benzer bir seyir izleyerek bu yılki kayıplarını geri verdi. Ethereum yıla 3 bin 345 dolardan başlarken söz konusu gelişmelerin etkisiyle 2 bin 943 dolar seviyesine indi.