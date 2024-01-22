Bitcoin'de ETF coşkusu söndü mü?

Geleneksel piyasalardaki geniş çaplı ralliye rağmen kripto para birimleri kırmızıya boyandı. 10 Ocak'ta ETF başvurularının onaylanmasının ardından 49 binin üzerini test eden Bitcoin 40 bin dolar seviyesinin altına düşmeye yaklaştı. Bitcoin, spot ETF'in onaylandığı 11 Ocak'tan bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

ETF dopinginin etkileri kripto varlık piyasasından siliniyor.

Piyasanın en büyük varlığı Bitcoin 40 bin 352 dolara geriledi. Diğer kripto varlıklar da geriledi. Ether yüzde 4,1; Solana ve Dogecoin sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 2,1 düştü.

Düşüşler, küresel hisse senetlerinin pazartesi günü yükselmesi ve ABD vadeli işlemlerinin Wall Street için yeni bir rekora işaret etmesiyle, diğer yerlerdeki olumlu performansla tam bir tezat oluşturdu. Perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek GSYH verileri öncesinde yatırımcılar ABD ekonomisinin dayanıklılığı konusunda iyimserliğini korudu.

"ÇIKIŞ DALGASINI TETİKLEYECEK BİR KIRILMA BEKLEMİYORUZ"

BloombergHT'de yer alan habere göre, dijital varlık türevleri likidite sağlayıcısı Orbit Markets'in yöneticisi Caroline Mauron "Yeni ETF girişleri şu ana kadar spekülatif yatırımcıların duyuru öncesinde aldıkları pozisyonlardan elde ettikleri kârları dengeleyemediği için tüm dijital varlıklarda zayıflık görüyoruz. Her ne kadar 40 bin dolar önemli bir psikolojik seviye olsa da, burada pozisyonlardan çıkış dalgasını tetikleyecek bir kırılma beklemiyoruz ve bir sonraki destek seviyesinin 38 bin dolar civarında olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Copper Technologies Ltd. araştırma müdürü Fadi Aboualfa bir e-postada, "ETF listelemelerinden sonra piyasa duyarlılığı kesin olarak yavaşladı ve kaldıraç kullanımı düşme eğilimini sürdürüyor. İşler çok ilginç bir hal almaya başladı" dedi.