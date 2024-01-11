Bitcoin'de ETF yükselişi: 49 bin dolara yaklaştı

SEC'in Bitcoin spot ETF onayından sonra Bitcoin 49 bin 3 dolara çıkarak Mart 2022'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından yukarı yönlü seyir devam ediyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5'e yakın yükselişle 49 bin dolara yaklaştı. Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde primlendi ve 2.670 dolardan alıcı buldu.

İlk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının işlem görmeye başlamasıyla alımlar hızlandı. Wall Street'in açılış ziliyle birlikte Bitcoin, 48 bin 800 doları aştı. Bitcoin, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini kaydetti.

Coingecko verilerine göre son 24 saatte Bitcoin işlem hacmi 57 milyar dolara yaklaştı. Bu rakam bankacılık krizinin yaşandığı mart ayından bu yana yaklaşık 10 ayın en yüksek hacmi olarak kaydedildi.

SEC Başkanı Gary Gensler, ürünlerin menkul kıymet borsalarında listeleneceği ancak yakından takip edeceklerini ifade etmişti.