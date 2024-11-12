Bitcoin'de rekor yükseliş sürüyor
Trump'ın başkanlığının kesinleşmesinin ardından kripto para piyasasında yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin bugün yine rekor tazeledi. Bitcoin, 88.888 dolardan işlem gördü; gün içinde 89,623 dolara kadar çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para birimi Bitcoin'de, Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından yeni bir zirveyi gördü.
Bugün saat 07.40 itibarıyla kripto para birimi yüzde 9,22 artışla 88.888 dolardan işlem gördü; gün içinde 89,623 dolara kadar çıktı.
Yatırımcılar, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100,000 dolara ulaşmasını bekliyor.
KRİPTO ÜZERİNDE TRUMP ETKİSİ
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 3’ten fazla değer kazandı.
Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.