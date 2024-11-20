Bitcoin'de rekor yükseliş sürüyor

Kripto para piyasında, ABD seçimleri ile başlayan pozitif seyir sürüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, dün akşam saatlerinde 94 bin doları aşarak rekor kırdı.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, en yüksek 94 bin 2 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyelerden gelen satışların ardından 92 bin 500 civarında dengelendi.

Piyasadaki son yükselişte, Donald Trump'ın sosyal medya şirketinin bir kripto para şirketi satın alacağı iddiaları etkili oldu.

Financial Times'ın haberinde Truth Social'ı işleten Trump Media and Technology Group'un NYSE sahibi Intercontinental Exchange tarafından desteklenen Bakkt'ı satın almaya yakın olduğu belirtildi.

Kripto paralar, 5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana, yatırımcıların Başkan seçilen Trump'ın dijital varlıklara verdiği desteğin daha az kısıtlayıcı bir düzenleyici rejime yol açacağına ve durgun birkaç ayın ardından Bitcoin'e biraz hayat vereceğine yönelik beklentileri sayesinde yükseldi.

Artan heyecan, analitik ve veri toplayıcı CoinGecko'ya göre küresel kripto para piyasasının değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak rekor seviyeye taşıdı.