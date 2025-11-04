Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoinin fiyatı, güçlenen dolar ve 1,3 milyar dolarlık kripto tasfiye dalgasının ardından 104 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,12 azalarak 3 trilyon 450 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 3,28 fazla düşerek 104 bin doların altına indi.

TSİ 11.30 itibarıyla 103 bin 923 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 9 oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 3 bin 494 dolar seviyesine geriledi.