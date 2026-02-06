Giriş / Abone Ol
Ekonomi
  • 06.02.2026 10:58
  • Giriş: 06.02.2026 10:58
  • Güncelleme: 06.02.2026 11:04
Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin'de sert düşüş sürüyor

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoindeki düşüş sürüyor.

Bitcoinin fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 düşerken, saat 11.00 itibarıyla 64 bin dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yüzde 9 değer kaybederek 1897 dolar seviyesine geriledi.

Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yaklaşık yüzde 8'den fazla azalarak 2 trilyon 230 milyar dolara geriledi.

