Bitcoin'de sert düşüşün ardından kısmi yükseliş

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatında sert düşüşün ardından kısmi yükseliş görüldü.

Geçtiğimiz cuma günü fiyatı yüzde 5,3'ten fazla düşerek Mayıs 2025'ten beri en düşük seviyesine gerileyen bitcoinin, haftalık değer kaybı yüzde 4 olmuştu.

Üç haftadır değer kaybeden Bitcoin, 93 bin dolara kadar gerilemişti.

Şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,16 üzerinde 95 bin 117 dolardan işlem görüyor.