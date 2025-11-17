Bitcoin'de sert düşüşün ardından kısmi yükseliş
Üç haftadır değer kaybeden en büyük kripto para birimi bitcoin, kısmi artış gösterdi. Bitcoin fiyatı, önceki kapanışın yüzde 1,16 üzerinde 95 bin 117 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatında sert düşüşün ardından kısmi yükseliş görüldü.
Geçtiğimiz cuma günü fiyatı yüzde 5,3'ten fazla düşerek Mayıs 2025'ten beri en düşük seviyesine gerileyen bitcoinin, haftalık değer kaybı yüzde 4 olmuştu.
Üç haftadır değer kaybeden Bitcoin, 93 bin dolara kadar gerilemişti.
Şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,16 üzerinde 95 bin 117 dolardan işlem görüyor.