Bitcoin'de sert hareketlilik

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine dair beklentiler piyasalarda risk iştahını artırırken, bitcoin mart ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kripto para piyasaları, küresel siyaset ve diplomasi trafiğinden gelen olumlu sinyallerle haftaya güçlü bir yükselişle başladı.

ABD ve İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülebileceğine dair haberler, sermaye piyasalarında risk iştahını tetikleyerek en büyük kripto para birimi bitcoini hareketlendirdi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanan bitcoinin fiyatı 74 bin 600 dolar sınırına dayandı. Bu ivme ile birlikte bitcoin, mart ayı ortasından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam hacmi ise günlük bazda yaklaşık yüzde 4,29 artarak 2 trilyon 520 milyar dolara yükseldi.

TSİ 15.00 itibarıyla bitcoin, haftalık bazda yaklaşık yüzde 9’luk kazancıyla 74 bin 400 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalardaki bu yükselişte, Washington ve Tahran hattında müzakere masasına geri dönülebileceğine dair iddialar belirleyici oldu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump'ın durma noktasına gelen görüşmeleri yeniden başlatmaya istekli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, bitcoindeki yükseliş altcoin piyasasını da hareketlendirdi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı, yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 3 bin 375 dolar seviyesine yükseldi.