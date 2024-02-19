Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.36 değer kazancı ile 52 bin 401 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 52 bin doların üzerinde seyrediyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,8 arttı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 1.36 değer kazandı.

Bugün TSİ 10.40 itibarıyla 52 bin 401 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 8.49 oldu.