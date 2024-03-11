Bitcoin'de tarihi rekor!

En büyük kripto para Bitcoin, 71 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

En büyük kripto para Bitcoin 71 bin doları bu sabah saatlerinde aştı.

8 Mart'ta son rekorunu kıran Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.41'den fazla değer kazandı.

Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.15 itibarıyla 70 bin 434 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin dakikalar içinde bir rekor daha kırarak saat 10.25'te 70 bin 600 doları aştı ve 70 bin 665 dolara yükseldi.

Bitcoin son olarak saat 10.40'tan sonra 71 bin 234 doları test ederek rekorunu geliştirdi.

Bir önceki rekor 8 Mart'ta 70 bin 105 dolar seviyesindeydi.

SON 24 SAATTE YÜZDE 2,3'TEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 650 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,3'ten fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.