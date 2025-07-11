Bitcoin'de tüm zamanların rekoru: 118 bin dolar geçildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na yönelik faiz indirme çağrılarına Ortadoğu'da tansiyonun düşmesinin eklenmesi Bitcoin'de tarihi zirvenin görülmesini beraberinde getirdi. Bitcoin, sabah saatlerinde 118.402 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bitcoin fiyatı saat 09.30 itibariyle 118.140 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM'DA 3 BİN DOLAR AŞILDI

Bitcoin'ceki yükseliş ethereumda da yükselişi beraberinde getirdi. Ethereum fiyatı 2 Şubat 2025 tarihinden bu yana ilk kez 3 bin doların üstüne çıktı. Ethereum fiyatı saat 09,30 itibariyle 3.016 dolardan işme görüyor.