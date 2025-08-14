Bitcoin'de tüm zamanların rekoru

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faizi düşüreceğine yönelik beklenti Bitcoin fiyatını zirveye taşıdı. Sabah saatlerinde Bitcoin 124 bin 474 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum ise 4 bin 733 dolar ile, tüm zamanların rekoru olan 4 bin 864 dolara oldukça yaklaştı.

BİTCOİN NEDEN ZİRVE YAPTI?

ABD Başkanı Donal Trump'ın Fed'e yönelik faiz indirme baskılarının ardından enflasyonun da beklentilerden düşük gelmesi, Fed'in Eylül'de faiz indireceğine yönelik beklentileri güçlendirmiş durumda. Kimi analistler yıl sonuna kadar 2-3 faiz indirimi bekliyor. Faizde indirim beklentisi Bitcoin gibi riskli varlıklara olan talebi artırıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed Eylül ayı faiz oranı kararını 17 Eylül :Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak. Federal fon oranı hedef aralığı yüzde 4,25-4,50 olarak belirlenmiş durumda.