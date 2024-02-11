Bitcoin'de yükseliş sürüyor

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 2'den fazla değer kazandı ve 48 bin dolar oldu.

Ekonomi 11.02.2024 11:14 Giriş: 11.02.2024 11:14

Güncelleme: 11.02.2024 11:21 Kaynak: Haber Merkezi

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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 48 bin doların üzerinde işlem görüyor. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 2'den fazla değer kazandı. Bugün TSİ 11.15 itibarıyla 48 bin dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 12'yi aştı. Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hâlâ çok uzakta bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.