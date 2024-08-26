Bitcoin'de yükseliş sürüyor: 65 bin doları test etti

Kripto para piyasaları ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının ardından yükselişe geçti.

bugün yüzde 1,2 artışla 65 bin 30 doları test etmesinin ardından 64 bin dolara çekildi. Ethereum ise 2 bin 800 dolara yaklaştı.

Cuma gününden bu yana yüzde 8'e yakın yükseliş kaydeden Bitcoin, saat 9.50 itibarıyla 63 bin 808 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Ethereum 2 bin 735 dolardan işlem gördü.

Bitcoin geçen hafta yüzde 7,4 ile Temmuz ortasından beri en büyük yükselişi kaydetmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada 23 yılın zirvesindeki faizleri indirmeye hazır oldukları mesajı vermişti.

Bloomberg verilerine göre; Powell’ın mesajıyla spot bitcoin ETF’lerine 252 milyon dolarlık giriş yaşandı. Bu bir aydan uzun sürenin en büyük girişi olarak kayda geçti. Fonlara giriş böylece 7 gün üst üste devam etti.