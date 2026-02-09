Bitcoin'deki düşüş trendi sona erdi

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoin, haftaya yükselişle başladı.

Bitcoinin fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 artarken, saat 11.05 itibarıyla 70 bin dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı ise yüzde 1 değer kaybederek 2 bin 65 dolar seviyesine geriledi.

SERT DÜŞÜŞ KAYDEDİLMİŞTİ

Bitcoin fiyatı, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla geçen hafta yüzde 16,5 azalarak 69 bin 923 dolara gerilerken, düşüşünü 3. haftaya taşımıştı.

Küresel piyasalarda bir süredir devam eden jeopolitik gerilimler ve Fed’in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına dair belirsizlikler, risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’ın agresif faiz indirimleri yapmayacağı yönündeki beklentiler de riskli varlıklara yönelik talebi zayıflattı.

Öte yandan yapay zeka harcamalarının şirket kârlılıkları üzerindeki etkisine ilişkin artan kaygılar ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliğinin sorgulanması, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı. Bu durum, kripto para piyasasında da sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi.

Trump, seçim kampanyası sırasında kripto paraları destekleme niyetini dile getirmişti.

Yıl sonuna göre yüzde 20,1 değer kaybeden bitcoin, 60 bin dolarla Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye kadar geriledi.