Bitcoin için “ölüm sarmalı” tahmini

Bitcoin’in son zamanlardaki düşüşü tartışılmaya devam ediyor. Ekim ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 40 değer kaybeden 72 bin dolar seviyelerinden işlem gören kripto paranın geleceği merak konusu.

2008 mali krizi öncesinde ABD konut piyasasına karşı uyarılarıyla ün kazanan yatırımcı Michael Burry, Bitcoin'in düşüşünün kendi kendini besleyen bir "ölüm sarmalına" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre pazartesi günü Substack'te yayımlanan yazısında Burry, Bitcoin'in kıymetli metallere benzer bir değer kaybına karşı korunma aracı olarak işlev görmeyi başaramayan, tamamen spekülatif bir varlık olarak ortaya çıktığını savundu.

Burry'e göre, daha fazla kayıp, büyük yatırımcıların bilançolarını hızla zorlayabilir, kripto ekosisteminde satışlara yol açabilir ve yaygın değer kaybına neden olabilir.

Burry, Bitcoin'in yüzde 10 daha düşmesi durumunda, dünyanın en büyük kurumsal kripto hazinesi olan Strategy'nin milyarlarca dolar zarara uğrayacağını belirterek ilave düşüşlerin Bitcoin madencilerini iflasa doğru iteceğini söyledi.

“ORGANİK BİR KULLANIM NEDENİ YOK”

"Bitcoin'in düşüşünü yavaşlatacak veya durduracak organik bir kullanım nedeni yok" diye yazan Burry, kripto para birimlerinin kurumsal hazineler ve yeni kripto bağlantılı spot borsa yatırım fonları tarafından benimsenmesinin, fiyatını süresiz olarak yükseltmeye veya dramatik düşüş yaşanması durumunda yıkıcı sonuçları önlemeye yetmediğini söyledi.

Yaklaşık 200 halka açık şirketin Bitcoin sahibi olduğunu belirten Burry, bu durumun talebi genişletmeye yardımcı olsa da, hazine varlıklarında kalıcı hiçbir şeyin olmadığını kaydetti.

Burry, hazine varlıklarının piyasa değerine göre değerlendirilmesi ve finansal raporlamaya dahil edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, Bitcoin'in fiyatı düşmeye devam ederse risk yöneticilerinin şirketlerine satış yapmalarını tavsiye etmeye başlayacakları konusunda uyarıda bulundu.

Burry ayıca spot ETF'lerin ortaya çıkmasının Bitcoin'in spekülatif doğasını daha da alevlendirdiğini ve token'ın hisse senedi piyasalarıyla olan korelasyonunu artırdığını belirtti.

Burry, Bitcoin'in 50 bin dolara düşmesi durumunda madencilerin iflas edeceğini, "tokenleştirilmiş metal vadeli işlemlerinin ise alıcısı olmayan bir kara deliğe doğru çökeceğini" ileri sürdü.