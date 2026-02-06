Bitcoin'in fiyatı neden sert bir şekilde düştü?

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatında sert düşüş yaşanıyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoinin fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 9 düşerken, saat 11.40 itibarıyla 64 bin dolardan işlem görüyor.

100 BİN DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Kripto para yanlısı söylemleriyle bilinen Trump, 5 Kasım 2024'te ABD başkanı seçilirken, seçimin ardından bitcoinin fiyatı 68 bin dolardan 17 Aralık 2024'te 100 bin doların üzerine çıkmıştı.

Bitcoin, fiyatının 70 bin doların altına inmesiyle Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana elde ettiği kazançları sildi.

FİYATLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, faiz oranlarına ilişkin endişelerin, küresel ekonomideki belirsizliklerin, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin, kâr realizasyonlarının yatırımcıların kripto piyasalarından uzaklaşmasına neden olduğunu kaydetti.