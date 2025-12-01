Bitcoin Neden Düştü? Düşüş Sürecek Mi?

Kripto para piyasası son günlerde sert bir düşüş dalgasıyla sarsıldı. Özellikle Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) stablecoin ve dijital varlıklara ilişkin risk uyarılarını yenileyerek yasal ödeme aracı olmadığını vurgulaması, yatırımcıların risk iştahını ciddi şekilde azalttı. Toplam kripto para piyasa değeri 2,93 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin fiyatı sadece 24 saat içinde yüzde 5’ten fazla düşerek 92 bin dolardan 85 bin 604 dolar seviyesine indi. Peki bu düşüş sadece kısa vadeli mi, yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı?

ÇİN’İN KRİPTO VARLIKLARA BAKIŞI: YASAKLAYICI AMA STRATEJİK

Çin, kripto para ticareti ve madenciliğini yasaklamış olsa da, sektöre yönelik düzenleyici tutumunu sadece yasaklar üzerinden değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşüm üzerinden yönetiyor. Çin Merkez Bankası, stablecoin’lerin finansal istikrar için risk oluşturduğunu, AML-KYC standartlarını karşılamadığını ve ülkede dijital varlık faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu yeniden hatırlattı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu görüşüne göre, Çin, bir yandan dijital para altyapısını güçlendirerek dijital yuanı yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştırıyor, diğer yandan kripto varlıklara karşı merkezileştirilmiş bir alternatif oluşturmaya odaklanmış durumda. Bu nedenle Çin'den gelen her açıklama, küresel piyasalarda kısa vadeli belirsizlik ve satış baskısı yaratıyor.

PİYASA NEDEN SERT TEPKİ VERDİ?

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kaybetti.

Karar öncesi 92.000 dolar olan Bitcoin, 85.604 dolara geriledi.

Ethereum fiyatı 3.053 dolardan 2.806 dolara kadar düştü.

Toplam kripto piyasa değeri 2,93 trilyon dolara geriledi.

Yatırımcıların riskten kaçış eğiliminin artması, özellikle kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını azaltmasına yol açtı. Hong Kong’da daha açık bir düzenleme olsa bile, Pekin’in bazı tokenizasyon ve kurumsal stablecoin projelerine müdahale etmesi, kontrolcü yaklaşımın sürdüğünü gösterdi.

BİTCOİN DÜŞÜŞÜ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlara göre Çin’in bu yaklaşımı yeni değil; 2021'den bu yana devam eden politika çerçevesinin bir parçası. Bu nedenle şu an yaşanan düşüş, kısa vadeli bir piyasa reaksiyonu olarak değerlendiriliyor. Orta ve uzun vadede Bitcoin fiyatlarının, ABD merkezli düzenleyici gelişmeler, küresel makroekonomik veriler ve kurumsal benimsenme düzeyi ile şekillenmesi bekleniyor.

Bitcoin Fiyatlarını Etkileyen Temel Faktörler

Faktör Etkisi Çin'in Stablecoin Uyarıları Kısa vadeli satış baskısı, piyasa korkusu Dijital Yuan Projesi Merkezileştirilmiş alternatif oluşturma çabası ABD Düzenleyici Adımları Orta ve uzun vadeli fiyat yönü üzerinde belirleyici Makroekonomik Şartlar Kurumsal yatırımcı talebini şekillendirir

ÇİN’İN DİJİTAL YUAN HAMLESİNİN ÖNEMİ

Çin, kripto paralara yasaklayıcı ve temkinli bir yaklaşım sergilerken, aynı zamanda dijital yuan projesini hızla genişletiyor. Bu, merkezileştirilmiş dijital para birimi ile kripto varlıklara alternatif oluşturma stratejisinin güçlü bir göstergesi. Bu yaklaşım, sadece finansal sistemde istikrar hedefiyle değil, aynı zamanda küresel dijital ekonomi yarışında üstünlük sağlama amacıyla da şekilleniyor.

BİTCOİN İÇİN UZUN VADELİ BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ali Eşelioğlu’na göre Bitcoin ve diğer kripto paralar, Çin kaynaklı açıklamalarla kısa vadeli dalgalanmalar yaşasa da, asıl yönlerini küresel makroekonomik koşullar ve ABD merkezli düzenleyici gelişmeler belirleyecek. Bu bağlamda, piyasanın uzun vadeli yönünü belirleyecek ana faktörler; ABD'deki ETF kararları, faiz politikaları, kurumsal benimsenme ve düzenleyici çerçevenin netleşmesi olacak.

Bitcoin neden düştü?

Bitcoin, Çin Merkez Bankası’nın kripto varlıkları yasal ödeme aracı olarak tanımadığını yeniden vurgulaması ve stablecoin risklerine dikkat çekmesi sonrası satış baskısıyla düşüş yaşadı.

Düşüş devam edecek mi?

Uzmanlara göre bu düşüş kısa vadeli bir tepki. Orta vadede yön, ABD düzenleyici gelişmeleri ve küresel ekonomik koşullara göre şekillenecek.

Çin kripto paraları tamamen yasaklıyor mu?

Çin kripto ticaretini ve madenciliğini yasaklamış durumda ancak dijital yuan projesiyle merkezi bir dijital para birimi geliştiriyor.

Bitcoin uzun vadede değerlenir mi?

Uzmanlar, kurumsal benimsenme ve makroekonomik koşulların orta ve uzun vadede Bitcoin fiyatlarını olumlu etkileyebileceğini belirtiyor.

Ethereum da etkilendi mi?

Evet, Ethereum fiyatı da karar sonrası 3.053 dolardan 2.806 dolara kadar düştü.

Çin'den gelen açıklamalar kripto piyasasında kısa vadeli bir endişe ve satış baskısı oluştursa da, bu yaklaşım yeni değil ve kalıcı bir trend değişikliğine işaret etmiyor. Bitcoin’in uzun vadeli seyri, küresel makroekonomik koşullar, kurumsal talepler ve özellikle ABD düzenleyici adımları tarafından şekillenmeye devam edecek. Yatırımcılar için önemli olan, kısa vadeli haber akışlarını değil, uzun vadeli yapısal değişimleri izlemek.