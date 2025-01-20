Bitcoin rekor kırdı: Trump etkisi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Bitcoin rekor kırdı.

Bitcoin, 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.

Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump'ın seçimi resmi olarak kazanmasıyla Bitcoin yükselişe geçti ve fiyat rekorunu 100 bin doların üzerine taşımıştı.

Trump, seçim dönemindeki açıklamalarında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve daha sonrasında ekonomi yönetimine "kripto dostu" isimleri atamıştı.