Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bitcoin rekor kırdı: Trump etkisi

Bitcoin, Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.

Ekonomi
  • 20.01.2025 10:24
  • Giriş: 20.01.2025 10:24
  • Güncelleme: 20.01.2025 10:30
Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin rekor kırdı: Trump etkisi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Bitcoin rekor kırdı.

Bitcoin, 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı.

Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump'ın seçimi resmi olarak kazanmasıyla Bitcoin yükselişe geçti ve fiyat rekorunu 100 bin doların üzerine taşımıştı.

Trump, seçim dönemindeki açıklamalarında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve daha sonrasında ekonomi yönetimine "kripto dostu" isimleri atamıştı.

BirGün'e Abone Ol