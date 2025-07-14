Bitcoin rekor tazeledi: İlk kez 120 bin doları geçti

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bugün tarihinde ilk kez 120 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulama kararı, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, kripto para piyasasında yukarı yönlü bir hareketi tetikledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bu gelişmenin ardından tarihinde ilk kez 120 bin dolar seviyesini aşarak 120 bin 893 dolardan işlem gördü. Uluslararası kripto para borsalarında yüzde 1,5 değer kazanan Bitcoin, 2025 başından bu yana yüzde 29’un üzerinde yükselmiş oldu.

Donald Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından piyasalarda kripto paralara yönelik beklentiler artmış, ancak son dönemde alınan korumacı ekonomik kararlar bu beklentileri belirsiz hale getirmişti. Yeni gümrük tarifeleriyle birlikte geleneksel yatırım araçlarında risk artarken, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesi kripto paralara olan ilgiyi yeniden artırdı.

Bitcoin’in yükselişiyle birlikte Ethereum, Binance Coin ve Solana gibi büyük kripto para birimlerinde de benzer oranlarda değer artışları gözlemlendi.