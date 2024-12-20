Bitcoin ve altkoinler neden düşüyor? FED faiz kararının Bitcoin'e etkisi sürecek mi?

FED'in Aralık ayı faiz kararının ardından Bitcoin, Ethereum ve Altkoinler sert düşüş yaşıyor. Peki kripto piyasası neden düşüyor? Düşüş ne kadar sürebilir? Tahminlere bakalım:

FED'ın 18 Aralık'ta politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25 - 4,50 aralığına indirmesi piyasaları beklenenin aksine sarstı. Bu duruma yol açan neden ise FED'in 2025 yılında sadece 2 faiz indirimi öngörmesi oldu. FED'in faiz indirimleri konusunda daha ihtiyatlı bir tutum takınması, ABD'de enflasyona dair belirsizliklerin sürdüğü olarak yorumlandı.

BİTCOİN'İ POWELL MI DÜŞÜRDÜ?

Öte yandan FED Başkanı Jerome Powell'in ABD'nin Bitcoin rezervlerini genişletmesi konusunda bir düzenleme düşünceleri olmadığını açıklamasının da kripto piyasasına darbe vurduğu yorumları yapılıyor. 2 ay içinde yüzde 100 oranında yükselen Bitcoin'in fiyatı, FED kararının ardından yüzde 10'a yakın, Ethereum'da ise yüzde 20'ye yakın değer kaybına uğradı. Bazı altkoinlerde ise düşüşler zirve seviyesinden yüzde 50'lere ulaştı.

BİTCOİN VE ALTKOİNLERDE DOĞRU ZAMAN NEDİR?

FED kararının piyasalarda yarattığı belirsizlik kripto piyasasında serbest düşüşe yol açtı. Kripto piyasasının geleceğini ise ABD'nin parasal genişleme adımları belirleyecek. Kısa vadede kripto piyasasında düşüşün durması ve fiyatın dip seviyelerinde konsolide olmasını beklemek, alım için önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Kripto piyasasının sert hareketler yaşanan bir piyasa olduğunu ve işlem yaparken dikkatli olmak gerektiğini ise akılda bulundurmak gerekiyor.

Not: Buradaki değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararınızı mutlaka kendiniz almalısınız.