Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırında

Kripto paralarda, Donald Trump'ın göreve başlayağı tarih öncesi yön arayışı sürüyor.

Bitcoin, yeni haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselişle 100 bin dolar sınırında başladı. Bitcoin, 10 gün sonra yeniden 100 bin dolar sınırına yükseldi.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum da yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 700 dolara yakın işlem gördü.

Bitcoin, aralık ayında 108 bin 300 dolar ile rekor kırmıştı.

GÖZLER TRUMP'A ÇEVRİLDİ

Piyasalar tam anlamıyla Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak tarihine odaklanmış durumda.

Trump'ın kabinesinde kripto para dostu olarak nitelendirilen birçok isim bulunuyor.

Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump, ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti.