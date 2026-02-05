Bitcoin’de deprem: Son ayların en düşük seviyesi görüldü

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD hükümetinin kripto para birimini kurtarmayacağını söylemesinin ardından Bitcoin, Şubat ayı başlarında 70 bin dolar seviyelerine gerileyerek Kasım 2024'ten beri gördüğü en zayıf seviyelere düştü.

Ethereum yüzde 1,2 düşüşle 2100 dolara gerilerken, Solana fiyatı 90 dolar seviyesini gördü.

Bitcon 70 bin dolar civarını en son Trump'ın seçimi kazandığı 6 Kasım'da görmüştü. Trump'ın kripto paraları destekler tutumu sonrası fiyatı 14 Ağustos 2025'te 124.457 doları görmüştü.

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 19 ve son 1 yılda yüzde 30 düştü.

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Bitcoin şu sıralar yüzde 7 civarında düşüşle 70 bin 900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Toplam kripto para piyasalarının büyüklüğü de yüzde 6,5 oranında düşüşle 2,4 trilyon dolara düştü.