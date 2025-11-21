Bitcoin’de ‘Kıyamet’ Koptu: Günlük Düşüş Yüzde 5’i Gördü! Neden Düşüyor, Düşüş Sürecek Mi?

Kripto para piyasasında adeta kıyamet koptu. Bitcoin fiyatı sabah saatlerinde 82 bin puana kadar gerilerken, Ethereum da 2.642 dolar seviyesini test etti. Günlük düşüş oranları yüzde 5’e ulaştı. Peki bu sert düşüşün arkasında ne var? Uzmanlar, makro verilerin piyasa psikolojisini derinden etkilediğini, yatırımcıların riskten kaçış eğilimine yöneldiğini belirtiyor.

ABD İŞSİZLİK VERİSİ PİYASALARI SARSTI: “FAİZ İNDİRİMİ” BEKLENTİSİ GÖLGELENDİ

Bitcoin düşüşünde en dikkat çeken etken, ABD’den gelen sürpriz işsizlik verisi oldu. İşsizlik oranı yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 4,4'e yükseldi. Normal şartlarda zayıf istihdam verisinin piyasalarda Fed faiz indirimi beklentisini artırması, kripto paralar gibi riskli varlıklara destek sağlaması beklenirdi.

Ancak bu kez tam tersi bir tablo oluştu. Verinin piyasalar tarafından fırsat olarak değil, ek risk sinyali olarak algılanması sert satış baskısını tetikledi. Kripto yatırımcıları, kaldıraçlı işlemleri azaltarak güvenli varlıklara yönelmeye başladı. Bu durum, özellikle Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerde hızlı ve keskin fiyat düzeltmelerine yol açtı.

YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ: “FIRSAT DEĞİL, RİSK” DÖNEMİ

Makro taraftaki belirsizlikler, kripto paralarda kırılgan yatırımcı duyarlılığını daha da zayıflattı. Likiditenin düşmesi ve yatırımcı güveninin sarsılması, piyasanın yeni dip seviyeleri test edebileceği öngörüsünü güçlendirdi.

Uzmanlar, kısa vadede fiyat oynaklığının yüksek kalacağını belirtiyor. Ancak işsizlik oranının ileri dönemlerde de yükselmeye devam etmesi hâlinde, Fed'in daha güçlü faiz indirimlerine gidebileceği ve bunun orta vadede kripto piyasaları için destekleyici bir faktör olabileceği değerlendiriliyor.

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ? YENİ DİPLER GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Bitcoin fiyatındaki geri çekilme, sadece teknik değil psikolojik bir kırılma olarak görülüyor. İşte piyasa analistlerinin öne çıkan öngörüleri:

Kısa vadede volatilite yüksek kalacak.

Bitcoin için 80.000 puan kritik psikolojik destek seviyesi olarak görülüyor.

Ethereum tarafında 2.600 dolar bandı önemli bir eşik.

Makro veriler iyileşmezse riskten kaçış süreci sürebilir.

Orta vadeli faiz indirimi ihtimali, kripto için yeniden pozitif algı yaratabilir.

Sonuç olarak piyasa, kalıcı bir taban oluşmadan önce yeni dalgalanmalara açık görünüyor.

Bitcoin neden düşüyor?

ABD işsizlik verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, yatırımcıların riskten kaçış eğilimine yönelmesine ve Bitcoin’de sert satış baskısına yol açtı.

Ethereum ne kadar düştü?

Ethereum fiyatı sabah saatlerinde 2.642 dolara kadar gerileyerek günlük yüzde 5’e yakın düşüş kaydetti.

Bitcoin tekrar yükselecek mi?

Kısa vadede dalgalanmalar devam edecek olsa da orta vadede Fed faiz indirimi ihtimali kripto para piyasaları için destekleyici bir faktör olabilir.

Bitcoin’de kritik seviyeler hangileri?

82.000 puan önemli bir destek seviyesi olarak görülüyor. Eğer bu seviye kırılırsa 80.000 puan psikolojik eşik olarak test edilebilir.

Kripto para almak için uygun zaman mı?

Piyasalarda belirsizlik sürüyor. Bu nedenle düşük riskli stratejiler ve kademeli alım yöntemleri tercih edilebilir.

Kripto paralarda sert düşüşler yaşansa da bu durum, kalıcı bir trendin başlangıcı olarak görülmüyor. Makro ekonomik ortamın düzelmesi, özellikle Fed faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için yeniden yükseliş zemini oluşturabilir. Ancak şu aşamada duyarlılık kırılgan, likidite zayıf ve temkinli olmak şart.

Uyarı: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.