Bitcoin’de SEC açıklamasından sonra kısmi düşüş
Bitcoin, SEC'in kripto paralar için ETF ticaretini henüz onaylamadığını açıklamasının ardından geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para birimi için ETF ticaretini henüz onaylamadığını açıklamasının ardından Bitcoin fiyatları Salı günü yaklaşık 46 bin doların altına düştü.
SEC'in X hesabından, düzenleyicinin bitcoin ETF'lerini ticaret için onayladığını söyleyen yanlış bir paylaşımın ardından Bitcoin neredeyse 48 bin dolara yükseldi.
Ancak bir SEC sözcüsü CNBC'ye X hesabının ele geçirildiğini ve bitcoin ETF'leriyle ilgili paylaşımın SEC veya personeli tarafından yapılmadığını söyledi.
SEC'in açıklamasının ardından Bitcoin, biraz toparlanmadan önce yaklaşık 45.400 dolara düştü.
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