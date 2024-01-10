Bitcoin’de SEC açıklamasından sonra kısmi düşüş

Bitcoin, SEC'in kripto paralar için ETF ticaretini henüz onaylamadığını açıklamasının ardından geriledi.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para birimi için ETF ticaretini henüz onaylamadığını açıklamasının ardından Bitcoin fiyatları Salı günü yaklaşık 46 bin doların altına düştü.

SEC'in X hesabından, düzenleyicinin bitcoin ETF'lerini ticaret için onayladığını söyleyen yanlış bir paylaşımın ardından Bitcoin neredeyse 48 bin dolara yükseldi.

Ancak bir SEC sözcüsü CNBC'ye X hesabının ele geçirildiğini ve bitcoin ETF'leriyle ilgili paylaşımın SEC veya personeli tarafından yapılmadığını söyledi.

SEC'in açıklamasının ardından Bitcoin, biraz toparlanmadan önce yaklaşık 45.400 dolara düştü.​