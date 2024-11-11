Bitcoin’de tarihi zirve

Ekonomi Servisi

Bitcoin geçtiğimiz hafta içinde art arda 76 bin 849 ve 77 bin 199 dolarla yeni zirveler kaydederken dün ilk kez 80 bin dolar seviyesini gördü. ABD’de seçim yarışından Donald Trump’ın galibiyetle ayrılması piyasalardaki fiyatlamada etkili oldu.

Trump, kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamalarla Bitcoin’de yeni zirveyi işaret etti. Trump’ın zaferi ile birlikte yükselişe geçen Bitcoin, dün 80 bin 83 dolar seciyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bir önceki günü 76 bin 663 dolar seviyesinde kapatan Bitcoin, dün 80 bin 83 dolar seviyesini görerek yüzde 4 değer kazanmış oldu.