Bitcoin’den yeni rekor: 106 bin doları aştı

ABD'deki başkanlık seçiminin ardından kripto paralarda yaşanan yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

Bitcoin, 106 bin 500 doları aşarak son dönemin en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin, fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 3,15 artışla 104 bin 536 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya'nın haberine göre; Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 7,25, son 3 ayda yüzde 81 ve yıl başından bu yana yüzde 149 yükseldi.

2023 yılında dünya genelinde 420 milyon olan kripto yatırımcısı sayısı, 2024 yılında büyük bir artışla 562 milyona çıkmıştı. Türkiye nüfusuna oranla kripto para yatırımcı sayısında yüzde 19,3'le dünyada üçüncü sırada.

TRUMP İLE TAVAN YAPTIRDI

Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin, ABD'de kasım ayında Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından büyük bir yükseliş kaydetti.

5 Kasım'daki seçim günü 68 bin dolarda seyreden Bitcoin, 106 bin doları aşarak rekor kırdı.