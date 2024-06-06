Bitirilemeyen restorasyon

Haber Merkezi

Şırnak’ın Cizre ilçesinin Kale Mahallesi’nde bulunan ve tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Cizre Kalesi’nde 2022’de başlatılan restorasyon çalışmaları hâlâ devam ediyor.

MA’nın haberine göre, kapıları üç yıldır “restorasyon” gerekçesiyle ziyaretçilere kapalı olan tarihi yapının restorasyon ihalesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2021’de Zeydanlı Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildi.

Yapıdaki restorasyonun bitiş süresi Şubat 2023 olarak belirlendi. Ancak daha sonra “iş bitiş tarihi” 13 Ekim 2024 olarak değiştirildi. Tarihi yapının etrafı çalışma kapsamında kapatılırken, yapıda dökülmeler görülüyor.