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Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.05.2025 10:04
  • Giriş: 07.05.2025 10:04
  • Güncelleme: 07.05.2025 10:04
Kaynak: DHA
Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri yaralanırken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 2 katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 katlı 2 eve daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatılırken, müdahale eden 2 itfaiye eri düşen ahşap malzemeler nedeniyle yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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