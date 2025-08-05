Bitki ve hayvan hücrelerindeki DNA'yı değiştirebilen iki yeni genom teknolojisi geliştirildi

Çinli bilim insanları, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde DNA’yı daha hassas ve etkili şekilde değiştirmeyi mümkün kılan iki yeni genom düzenleme teknolojisi geliştirdi.

CRE-LOX SİSTEMİNİN SORUNLARINA YENİ ÇÖZÜM

EurekAlert sitesinin haberine göre, Çin Bilimler Akademisi Genetik ve Gelişim Biyolojisi Enstitüsünden bilim insanları, gen düzenlemede yaygın olarak kullanılan Cre-Lox sisteminin sorunlarını aşmak için çalıştı.

DNA PARÇALARI YERLEŞTİRİLEBİLİYOR, KROMOZOMLAR SİLİNEBİLİYOR

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni sistem sayesinde hem bitki hem de hayvan hücrelerinde büyük DNA parçalarının hassas şekilde yerleştirilebildiğini, bozuk genlerin tamamen değiştirilebildiğini ve kromozomların ters çevrilebildiğini veya silinebileceğini açıkladı.

HERBİSİTE DAYANIKLI PİRİNÇLE UYGULANDI

Yeni teknolojinin potansiyelini göstermek amacıyla bilim insanları, herbisite dirençli pirinç geliştirdi. Bu örnekle, sistemin genetik mühendislikte ve tarımsal verimlilikte nasıl kullanılabileceğine dikkat çekildi.

ARAŞTIRMA “CELL” DERGİSİNDE YAYIMLANDI

Söz konusu araştırmanın sonuçları saygın bilim dergisi Cell’de yayımlandı.