Bitkin halde bulunan yavru baykuşlar, tedavinin ardından doğaya salındı

ANKARA, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir yuvada annesiz ve bitkin halde bulunan 4 yavru peçeli baykuş, bakım ve tedavilerinin ardından uçma yetilerini kazandıktan sonra doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden (DKMP) yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır Eğil'de vatandaşların ihbarı üzerine, bir yuvada annesiz ve bitkin halde bulunan 4 yavru peçeli baykuş, DKMP 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimler tarafından bakım ve tedavileri tamamlanan yavru baykuşlar, yeniden doğaya bırakıldı. (DHA)

