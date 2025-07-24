Bitkin haldeki doğan tedavi altına alındı

Sinop’un Türkeli ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş tarafından otların arasında bitkin halde bulunan doğan, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Olay, Türkeli ilçesine bağlı Düz köyü kırsalında meydana geldi. Bölgede doğa yürüyüşü yapan Ümit Alagöz, otluk alanda hareketsiz duran bir kuş fark etti. Kuşu bir süre izleyen Alagöz, hayvanın yaralı olduğunu fark ederek bulunduğu yerden alıp köy merkezine getirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Türkeli Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerce teslim alınan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine ulaştırıldı. Yapılan ilk incelemede doğanın kanadından yaralandığı tespit edildi.

Yaralı doğan, tedavisi yapılmak üzere Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.