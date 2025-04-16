Bitlis Belediye Başkanı kim ve Bitlis hangi partide? (2025 Güncel)

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin en çekişmeli geçen illerinden biri olan Bitlis'in belediye başkanı kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Bitlis'i hangi parti kazandı? Tüm bu soruların yanıtları şöyle:

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Nesrullah Tanğlay, 17 Ekim 1975 tarihinde Bitlis’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü’nden mezun oldu. 2015-2019 yılları arasında AKP Bitlis İl Başkanı görevini yürüttü. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Bitlis Belediye Başkanı seçilen Tanğlay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden AKP'den Bitlis Belediye Başkanlığına seçildi.

31 MART 2024 BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitlis'te yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı Erdal Arıkan yüzde 33,68 oyla belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi DEM Partili Mehmet Nezir Kabataş ise az bir farkla yüzde 37,37 oyla ikinci sırada kaldı. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Celalettin Mermer ise yüzde 7,67 oyla üçüncü oldu.