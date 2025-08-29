Bitlis Eren Üniversitesi’ne dahi tıp fakültesi açtılar

Haber Merkezi

İktidarın her ile üniversite projesine tepkiler sürerken açılan üniversitelere her geçen gün yeni fakülteler eklenmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde tıp fakültesinin kurulması oldu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada önceki rektörlerin de Bitlis'te tıp fakültesini kurmak için müracaatta bulunduğunu ifade etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasının ardından ilk hedefinin tıp fakültesinin açılması olduğunu söyleyen Elmastaş, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl 25 Ağustos'ta ilimize teşrif ettiklerinde Eren Holding ailesiyle bu talebimizi kendilerine ilettik. Cumhurbaşkanımız, kurulması için talimatını verdikten sonra gerekli çalışmaları yürüttük.