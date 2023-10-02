Bitlis Güroymak’ta yıldırım düştü: 25 koyun telef öldü

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda 25 koyun telef öldü.

İlçede dün gece etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinin yanı sıra Bitlis merkez ve ilçelerinde de etkili olan yağmur, sel ve taşkınlara neden oldu.

Güroymak ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyünde akşam 22.00 saatlerinde küçükbaş hayvanlarını kırsalda otlatan İhsan Söner, yağmurdan etkilenmemek için bölgede bir yere sığındı.

Bu esnada yıldırım düşmesi sonucu küçükbaş hayvanlardan 25’i telef olurken, Söner ise yara almadan kurtuldu.

Konu ile ilgili zarar tespit raporu tutulduğu belirtildi.