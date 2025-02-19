Bitlis'in Aydınlar Belde Belediye Başkanı Ergün partisinden istifa etti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Yeniden Refah Partisinden (YRP) istifa etti.

Başkan Ergün istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim; 31 Mart yerel seçimlerinde Aydınlar Beldemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ve destekleriyle Yeniden Refah Partisinden Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, beldemizde daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile Yeniden Refah Partisinden istifa etme kararı aldım. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerimize teşekkür eder, almış olduğumuz kararın Aydınlar Beldemize hayırlı olmasını dilerim."

YRP'DE ARKA ARKAYA İSTİFALAR

Daha önce Sivas’ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte YRP'den istifa etmişti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve Konya'ya bağlı Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da 2024'ün son aylarında YRP'den istifa etmişti. Son olarak dün Manisa'nın Selendi Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Murat Daban, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.