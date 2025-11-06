Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi
Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

Ajans Haberleri
  • 06.11.2025 12:41
Kaynak: AA
BİTLİS (AA) - Bitlis'te doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar ile Van Gölü kıyıları sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.

İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyünde havanın soğumasıyla sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarıyla bezendi.

Tatvan ilçesindeki Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası da sonbahar renkleriyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oldu.

Oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan kalderaya gidenler güzel manzarayı görüntüledi.

Adilcevaz ilçesinde de sonbahar renklerine bürünen alanlar ile Van Gölü kıyıları dronla görüntülendi.

