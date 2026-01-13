Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bitlis- Kar yağışı sonrası menderesler havadan görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 13.01.2026 14:07
  • Giriş: 13.01.2026 14:07
  • Güncelleme: 13.01.2026 14:07
Kaynak: DHA
Bitlis- Kar yağışı sonrası menderesler havadan görüntülendi

BİTLİS’in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere bölgesinde kar yağışı sonrası menderesler güzel manzaralar oluşturdu. Menderesler, dron ile görüntülendi.

Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Tatvan ile Hizan ilçeleri, doğal güzellikleriyle ilgili odağı oluyor. Yaz aylarında bölgeye hayat veren ve kilometrelerce uzanan menderesler, kışın kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturuyor. Kıvrılan medreseler, dronla havadan görüntülendi. (DHA)

BirGün'e Abone Ol