Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bitlis - Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2025 16:08
  • Giriş: 18.09.2025 16:08
  • Güncelleme: 18.09.2025 16:08
Kaynak: DHA
Bitlis - Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

BİTLİS'te yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten düşen otomobildeki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hüsrevpaşa Mahallesindeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 55 GY 626 plakalı otomobil, Batarya Kavşağı'nda sürücüsü Abdullah Ula'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 10 metreden düştü. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

-Uçuruma yuvarlanan otomobil

-Ekiplerin müdahalesi

-Düştüğü uçurum, otomobil ve çevreden detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

BirGün'e Abone Ol