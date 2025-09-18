Bitlis - Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
BİTLİS'te yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten düşen otomobildeki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hüsrevpaşa Mahallesindeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 55 GY 626 plakalı otomobil, Batarya Kavşağı'nda sürücüsü Abdullah Ula'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 10 metreden düştü. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Görüntü Dökümü
------------------------
-Uçuruma yuvarlanan otomobil
-Ekiplerin müdahalesi
-Düştüğü uçurum, otomobil ve çevreden detaylar
Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)