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Bitlis - Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı; 4 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 31.05.2025 15:53
  • Giriş: 31.05.2025 15:53
  • Güncelleme: 31.05.2025 15:53
Kaynak: DHA
Bitlis - Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı; 4 tutuklama

BİTLİS'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın yedek lastiğine gizlenmiş 8 parça haline 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Arata ekiplerin arama yapması

-Yedek lastiğin çıkarılması

-Arama sonucunda yedek lastikten uyuşturucu çıkması

-Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğüne getirilmeleri

-İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilmeleri

-Yakalanan uyuşturucudan detaylar

-Özel ve genel detaylar

Haber Özcan ÇİRİŞ BİTLİS, (DHA)

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