Bitlis - Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı; 4 tutuklama
BİTLİS'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın yedek lastiğine gizlenmiş 8 parça haline 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. (DHA)
Görüntü Dökümü
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-Arata ekiplerin arama yapması
-Yedek lastiğin çıkarılması
-Arama sonucunda yedek lastikten uyuşturucu çıkması
-Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğüne getirilmeleri
-İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilmeleri
-Yakalanan uyuşturucudan detaylar
-Özel ve genel detaylar
Haber Özcan ÇİRİŞ BİTLİS, (DHA)