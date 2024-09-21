Bitlis'te 2 kilogram esrar ve 164 kök kenevir ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 kilogram esrar, 164 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hizan'da "uyuşturucu madde imal ve ticareti kanununa muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda M.G, Ç.G ve H.G gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 kilogram esrar, 164 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.