Bitlis'te 28 kilo kubar esrar ele geçirildi
Kaynak: DHA
Bitlis'te jandarmanın baskınında 28 kilo 560 gram kubar esrar ile 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Güroymak ilçesinde bir ev ile eklentisinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi sonrası harekete geçti.
Belirlenen adreste yapılan aramada, 28 kilo 560 gram kubar esrar ile 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi, işlemleri sonrası tutuklandı.
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