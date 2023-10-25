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Bitlis'te 28 kilo kubar esrar ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 16:37
  • Giriş: 25.10.2023 16:37
  • Güncelleme: 25.10.2023 16:37
Kaynak: DHA
Bitlis'te 28 kilo kubar esrar ele geçirildi

Bitlis'te jandarmanın baskınında 28 kilo 560 gram kubar esrar ile 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

​İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Güroymak ilçesinde bir ev ile eklentisinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 28 kilo 560 gram kubar esrar ile 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi, işlemleri sonrası tutuklandı. 

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